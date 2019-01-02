2019-01-02T08:49:35+03:00
Новый год 2019

Новогодние мероприятия для детей и взрослых продолжаются в Городском саду Твери

Каждый день здесь можно поучаствовать в каком-нибудь интересном событии
Виктория ТУШКОВА
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В Городском саду продолжаются новогодние гуляния. Фото: Администрация города Твери.В Городском саду продолжаются новогодние гуляния. Фото: Администрация города Твери.
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Сегодня, 2 января, в полдень, в Городском саду всех желающих ждут на мастер-класс по изготовлению топиария. Топиарий, или дерево счастья, можно изготовить из разных материалов, как природных, так и искусственных – то, как будет выглядеть поделка, решает лишь фантазия и умения, которые вы получите на мастер-классе. Топиарий может стать подарком близким или украшением вашего интерьера.

На следующий день, 3 января, в полдень, Горсад приглашает всех на семейные игры на свежем воздухе «В снежном царстве, морозном государстве». А в 16:00 начнётся танцевальная программа для старшего поколения.

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