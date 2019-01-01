Сотрудники ГИМС МЧС проводят профилактические рейды на водоёмах Тверской области
- Большинство рыбаков пренебрегают своей безопасностью и спасательных средств при себе не имеют. Каждому рыбаку были выданы памятки с правилами безопасности и телефонами экстренных служб, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тверской области.
С каждым из рыбаков проводят инструктаж с напоминанием о простых правилах безопасности на зимних водоёмах:
- прежде чем выйти на лёд, необходимо убедиться в его прочности;
- в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернуться на берег, идти с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползти;
- никогда не проверять прочность несформировавшегося льда ударом ноги;
- не оставлять детей одних без присмотра.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.