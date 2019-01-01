Сотрудники ГИМС МЧС проводят профилактические рейды на водоёмах Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:17:01+03:00

Любители зимней рыбалки часто подвергают себя опасности Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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- Большинство рыбаков пренебрегают своей безопасностью и спасательных средств при себе не имеют. Каждому рыбаку были выданы памятки с правилами безопасности и телефонами экстренных служб, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тверской области.

С каждым из рыбаков проводят инструктаж с напоминанием о простых правилах безопасности на зимних водоёмах:

- прежде чем выйти на лёд, необходимо убедиться в его прочности;

- в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернуться на берег, идти с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползти;

- никогда не проверять прочность несформировавшегося льда ударом ноги;

- не оставлять детей одних без присмотра.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.