В новогодние выходные работает горячая линия в отделении Пенсионного фонда по Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:12:29+03:00

Специалистам тверского отделения ПФР можно задать вопросы, входящие в их компетенцию

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Все вопросы относительно своей настоящей или будущей пенсии и оформления материнского капитала жители Твери и области на протяжении новогодних каникул смогут задать специалистам Пенсионного фонда.

Телефон горячей линии, указанный на сайте тверского отделения ПФР: 8-800-350-40-69. Звонок на номер бесплатный.

По номеру также могут проконсультировать об услугах пенсионного фонда, предоставляемых в электронном виде, порядке действий при обнаружении неправомерного перевода пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд и по прочим вопосам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ.