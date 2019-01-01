В новогодние выходные работает горячая линия в отделении Пенсионного фонда по Тверской области
Специалистам тверского отделения ПФР можно задать вопросы, входящие в их компетенцию
Звонок на номер горячей линии бесплатныйФото: Ольга Крыльцова
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Все вопросы относительно своей настоящей или будущей пенсии и оформления материнского капитала жители Твери и области на протяжении новогодних каникул смогут задать специалистам Пенсионного фонда.
Телефон горячей линии, указанный на сайте тверского отделения ПФР: 8-800-350-40-69. Звонок на номер бесплатный.
По номеру также могут проконсультировать об услугах пенсионного фонда, предоставляемых в электронном виде, порядке действий при обнаружении неправомерного перевода пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд и по прочим вопосам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда РФ.