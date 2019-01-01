Пригородный поезд на паровой тяге будет катать на новогодних каникулах жителей Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, паровоз начал курсировать по маршруту Бологое – Осташков с получасовой остановкой на станции Куженкино в конце сентября 2018 года. В составе поезда - сидячие пассажирские вагоны, окрашенные в исторический зелёный цвет.

На новогодних каникулах прокатиться на историческом поезде можно будет 4, 5 и 7 января. Поезд отправится из Бологого в 9:25 и прибудет в Осташков в 13:07, а затем – отправится обратно в 15:07 и прибудет в Бологое в 18:21. Во время путешествия можно будет попить чаю.

Пассажиров будут сопровождать проводники и начальник поезда, одетые в форменные костюмы 1940-х годов. У них пассажиры смогут получить любую информацию о поездке, а иностранных туристов начальник поезда проконсультирует на английском.