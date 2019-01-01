Сегодня на первом канале покажут финал КВН с участием «Плюшек имени Ярослава Мудрого» из Твери

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:07:36+03:00

Возможно, это последнее выступление тверских ребят, которое мы сможем увидеть по ТВ

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Финал Высшей лиги КВН состоялся 15 декабря, а в эфире Первого канала игру покажут сегодня, 1 января, в 22:00.

Второй год подряд за победу боролась тверская команда «Плюшки Ярослава Мудрого». За чемпионский титул тверские КВН-щики соревновались с пятью командами: «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), «Вятка» (Киров), «Раисы» (Иркутск), «Так-то» (СФУ, Красноярск).

Игру стоит посмотреть ещё и потому, что «Плюшки» всерьёз собрались покинуть КВН. Этот вопрос был решён ещё в начале сезона.

- Мы очень благодарны болельщикам, и мы их понимаем, но решили для себя, что надо уходить из КВН, пока мы ещё не успели надоесть, - прокомментировали своё решение участники команды в разговоре с «КП»-Тверь».