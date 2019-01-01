Тарифы на эвакуацию автомобилей и услуги штрафстоянки выросли в Твери

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:14:55+03:00

Ся 2019 года базовый уровень тарифа на эвакуацию авто в границах населённого пункта, где есть штрафстоянка, составляет 1460 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Согласно документу с 1 января 2019 года базовый уровень тарифа на эвакуацию авто в границах населённого пункта, где имеется штрафстоянка, составляет 1460 рублей.

Если машина была эвакуирована за пределами населённого пункта со штрафстоянкой, тариф, как и прежде, будет зависеть от километража. Так, если расстояние от места задержания авто до штрафстоянки не превышает 10 километров, тариф составит 1940 рублей. От 11 до 20 километров – 2420 рублей. От 21 до 30 километров – 2900 рублей, и так далее: по 480 рублей за каждые дополнительные десять километров. Если расстояние, которое придётся проехать эвакуатору до штрафстоянки, составит более 150 километров, автовладельцу придётся раскошелиться на 9140 рублей.

Базовый уровень тарифов на хранение транспортного средства на штрафстоянке зависит от его категории. Для категории А – 12 рублей за час, для категорий B и D (не превышающей 3,5 тонн) – 24 рубля за час, для D(свыше 3,5 тонн) C, E – 48 рулей за час, для негабаритных транспортных средств – 72 рубля за час.