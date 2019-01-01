Машина въехала в мечеть в Твери
ДТП произошло через двадцать минут после наступления Нового года
ДТП произошло новогодней ночьюФото: Андрей КОПАЛОВ
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30-летний водитель «Тойоты Камри» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в здание мечети на улице Советской.
В ДТП пострадала 21-летняя девушка - пассажир машины. Её доставили в больницу скорой медицинской помощи. Получив необходимую помощь медиков, она была отпущена домой. Девушка не получила сильных травм, так как была пристёгнута ремнём безопасности.
- Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения производилось сотрудниками ГИБДД на месте, - сообщили «КП»-Тверь» в Управлении ГИБДД региона. – результат на алкогольное опьянение отрицательный.