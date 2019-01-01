Машина въехала в мечеть в Твери

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:05:10+03:00

ДТП произошло через двадцать минут после наступления Нового года

Изменить размер текста: A A

30-летний водитель «Тойоты Камри» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в здание мечети на улице Советской.

В ДТП пострадала 21-летняя девушка - пассажир машины. Её доставили в больницу скорой медицинской помощи. Получив необходимую помощь медиков, она была отпущена домой. Девушка не получила сильных травм, так как была пристёгнута ремнём безопасности.

- Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения производилось сотрудниками ГИБДД на месте, - сообщили «КП»-Тверь» в Управлении ГИБДД региона. – результат на алкогольное опьянение отрицательный.