Установлено местонахождение пропавшей 15-летней девочки из села Бурашево Тверской области
Следователи – оперативники выезжали не место и опрашивали очевидцев. Были организованы поисковые мероприятия.
Местонахождение пропавшей было установлено в ночь на 1 января.
- При непосредственном участии следователей Следственного комитета, сотрудников полиции, волонтёров, местонахождение несовершеннолетней установлено в городе Лихославле, она находилась в общественном месте, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает Следственное управление СК по Тверской области. - В настоящее время девочка доставлена к месту своего изначального пребывания в село Бурашево Калининского района.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.