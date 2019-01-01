2019-01-01T12:39:58+03:00
Происшествия

Установлено местонахождение пропавшей 15-летней девочки из села Бурашево Тверской области

Девочка без документов и мобильного телефона ушла из села 29 декабря
Виктория ТУШКОВА
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Местонахождение пропавшей было установлено в ночь на 1 январяМестонахождение пропавшей было установлено в ночь на 1 январяФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следователи – оперативники выезжали не место и опрашивали очевидцев. Были организованы поисковые мероприятия.

Местонахождение пропавшей было установлено в ночь на 1 января.

- При непосредственном участии следователей Следственного комитета, сотрудников полиции, волонтёров, местонахождение несовершеннолетней установлено в городе Лихославле, она находилась в общественном месте, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает Следственное управление СК по Тверской области. - В настоящее время девочка доставлена к месту своего изначального пребывания в село Бурашево Калининского района.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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