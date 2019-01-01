Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Калининском районе Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:50:42+03:00

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1 января 2019 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что при пожаре в доме, расположенном в СНТ "Рябинки" Аввакумовского сельского поселения Калининского района, обнаружены тела мужчины и женщины. Сейчас Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК по Тверской области проводится доследственная поверка.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём при курении. Известна личность погибшего мужчины 1969 года рождения: он жил в сгоревшем доме. Личность женщины устанавливается.

- Опрошены очевидцы произошедшего. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, - сообщает Следственное управление СК России по Тверской области.