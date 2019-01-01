На новогодних каникулах театры, музеи и дома культуры подготовили программы для жителей Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:37:24+03:00

Они рассчитаны на зрителей разных возрастов

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Наступивший 2019 год объявлен в России годом театра. Театры и другие учреждения культуры региона приготовили для зрителя новые постановки и программы.

Тверская академическая филармония представит музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Драматический театр подготовил премьеру спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». А 9 января здесь пройдет спектакль «Синяя птица» и Рождественская ёлка Тверской епархии.

Тверской театр кукол подарит зрителям спектакль «Чудеса под Новый год» и интермедию «Холод, стужа и мороз».

ТЮЗ также ждёт гостей в новогодние каникулы: тверичан приглашают на спектакль «Путешествие Голубой стрелы» и рождественскую историю «Бык, осёл и звезда».

Кимрский театр драмы и комедии дарит юным зрителям сказку «Новогодние приключения Санта Клауса». Праздничные программы, мастер-классы, интерактивные занятия пройдут во всех музеях, библиотеках, дворцах и домах культуры региона – сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.