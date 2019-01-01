Губернатор Игорь Руденя поздравил с Новым годом жителей Твери и Тверской области

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:42:05+03:00

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В своём поздравлении Игорь Руденя отметил, что 2018 год прошёл для тверичан под знаком юбилейных дат, связанных с именами Михаила Тверского и Анны Кашинской, которые являются примером глубокого уважения к своему народу, искренней любви к Отечеству и семейной верности. И наступивший год также должен стать особенным.

- В 2019 году начнётся реализация национальных проектов, - сказал Игорь Руденя. - Пусть наш общий труд, общие дела внесут свою лепту в развитие Тверской области и всей России. Желаю вам в новом году радости, счастья, добра. Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие, звучит детских смех, а наши родные и близкие люди будут здоровы и счастливы.