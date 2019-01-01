Тверь встретила Новый год

1 Янв. 2019 2019-01-01T00:30:22+03:00

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Финальный рубеж 2018-го традиционно увенчало поздравление Президента России Владимира Путина. Кстати, те, кто не хотел сидеть дома в новогоднюю ночь, могли посмотреть поздравление на большом экране в городском саду.

Как обычно в новогодний праздник во дворах и на улицах горожане запускали фейерверки, взрывали петарды и хлопушки. Кстати, напомним, в этом году использовать пиротехнику городская администрация официально разрешила только на четырёх площадках – это площадь у Цирка, набережная Афанасия Никитина (у памятника), площадь Велико Тырново (перед ДЦ «Мир») и на улице Громова у детской площадки напротив дома № 3.

Редакция «КП»-Тверь» поздравляет читателей сайта и газеты «Комсомольская правда» с Новым 2019 годом! Пусть он принесёт в ваши дома благополучие, удачу, любовь и гармонию!