"Комсомольская правда" поздравляет жителей Тверской области с наступающим Новым годом
Большого счастья маленьким и большим жителям Верхневолжья!
С Новым 2019 годом!!!Фото: Виктория ЖУКОВА
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До Нового года осталось всего пару часов. Жители Тверской области уже готовы встречать праздники. Во дворах уже звучат первые фейерверки, а на столах гостей ждут оливье и мандарины.
Редакция "КП"-Тверь" желает всем жителям Тверской области счастья и благополучия!
Пусть в новом году исполнятся все Ваши планы и сбудутся мечты! Здоровья, тепла, удачи, хороших новостей и светлого неба над головой!
Напоминаем, что встретить 2019 год можно в Городском саду. Там работать будут все развлекательные площадки.