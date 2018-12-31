2018-12-31T21:27:44+03:00
Новый год 2019

"Комсомольская правда" поздравляет жителей Тверской области с наступающим Новым годом

Большого счастья маленьким и большим жителям Верхневолжья!
Виктория ЖУКОВА
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С Новым 2019 годом!!!С Новым 2019 годом!!!Фото: Виктория ЖУКОВА
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До Нового года осталось всего пару часов. Жители Тверской области уже готовы встречать праздники. Во дворах уже звучат первые фейерверки, а на столах гостей ждут оливье и мандарины.

Редакция "КП"-Тверь" желает всем жителям Тверской области счастья и благополучия!

Пусть в новом году исполнятся все Ваши планы и сбудутся мечты! Здоровья, тепла, удачи, хороших новостей и светлого неба над головой!

Напоминаем, что встретить 2019 год можно в Городском саду. Там работать будут все развлекательные площадки.

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