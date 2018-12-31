2019 год в Тверской области начнется с метели

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-31T19:17:22+03:00

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В Тверской области прогнозируется метель. В ночь с 31 декабря на 1 января может пойти небольшой снег. А уже днем 1 января синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер и облачную погоду. Видимость на дорогах будет плохая, от двух до четырех километров.

Сохранится непогода в ночь на 2 января. Порывы южного ветра могут местами достигнуть 18 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение.

Жителям Тверской области стоит быть бдительными. Всю первую январскую неделю прогнозируются снегопады и осадки.