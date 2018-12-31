2018-12-31T18:01:17+03:00
Общество

В Твери составили интерактивную карту новогодних катков

Жители могут подобрать для себя ледовую площадку
Виктория ЖУКОВА
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Все на каток!Все на каток!Фото: Анна КОЛПАКОВА
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В новогодние каникулы в Твери работает 27 катков. Чтобы жители смогли с легкостью выбрать подходящую для себя ледовую площадку, в городе была составлена интерактивная карта новогодних катков.

В администрации Твери напомнили, что все крупные городские катки оборудованы необходимой инфраструктурой – пунктами проката коньков, раздевалками и искусственным освещением. Катание на таких площадках платное.

Есть в городе и бесплатные катки, как правило – это хоккейные корты. Кататься на них жители могут в любое время.

Кроме того, любителей активного отдыха ждут в физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексах Твери, Старицы, Кимр, Калязина и Бологое.

Желающие могут прийти как со своими коньками, так и воспользоваться прокатом.

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