В Твери составили интерактивную карту новогодних катков
В новогодние каникулы в Твери работает 27 катков. Чтобы жители смогли с легкостью выбрать подходящую для себя ледовую площадку, в городе была составлена интерактивная карта новогодних катков.
В администрации Твери напомнили, что все крупные городские катки оборудованы необходимой инфраструктурой – пунктами проката коньков, раздевалками и искусственным освещением. Катание на таких площадках платное.
Есть в городе и бесплатные катки, как правило – это хоккейные корты. Кататься на них жители могут в любое время.
Кроме того, любителей активного отдыха ждут в физкультурно-оздоровительных и спортивных ледовых комплексах Твери, Старицы, Кимр, Калязина и Бологое.
Желающие могут прийти как со своими коньками, так и воспользоваться прокатом.