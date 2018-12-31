2018-12-31T16:41:59+03:00
Происшествия

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи со случившимся в Магнитогорске

Рано утром 31 декабря там обрушилась многоэтажка
Виктория ЖУКОВА
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТОГубернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТО
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил свои соболезнования главе Челябинской области Борису Дубровскому в связи с трагедией в Магнитогорске. Там рано утром 31 декабря обрушился подъезд жилого дома и погибли люди.

- Эта трагедия отозвалась болью в сердцах жителей Тверской области. Выражаю надежду, что профессиональная работа сотрудников МЧС и медиков поможет спасти людей, выживших при взрыве. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Прошу передать слова соболезнования родным и близким погибших, - цитирует слова губернатора пресс-служба областного правительства.

По предварительным данным, в многоквартирном доме произошел взрыва бытового газа, после этого обрушился одни из подъездов десятиэтажного жилого дома. Есть погибшие.

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