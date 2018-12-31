В преддверии Нового года Тверь "оделась" в праздничное убранство

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-31T15:47:04+03:00

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До последней ночи года остаются считанные часы и Тверь готова встречать 2019 год. Украшать город перед главным праздником начали еще в начале декабря. Теперь городские улицы сияют яркими огнями, а разные светодиодные фигуры радуют жителей.

Каждый вечер на Советской улице зажигают «звёздное небо», работает иллюминация на мостах, на набережной и в центре города. Деревья на бульваре Радищева вновь горят синем пламенем – их обернули светодиодными нитями.

В городе установили полюбившиеся жителям светодиодные фигурки: огромный шар на улице Трёхсвятская, мишка на площади Конституции, цветок на кольце в «Южном». Украшены и фонтаны на Речном, на Комсомольской площади, на площади Пушкина и у цирка.

В Твери установили несколько десятков новогодних елей. Самые высокие находятся на площади Ленина и в Городском саду. Прекрасные ели также стоят на Комсомольской площади, на набережной Афанасия Никитина, на перекрёстке улиц Желябова и Тверского проспекта, в парке Победы.

В этом году жителей Твери удивила телевышка на площади Михаила Тверского. Ее украшает гирлянда, которая переливается разными цветами, и прожектор, который белым лучом освещает город.

Напомним, что в Твери работает свыше 10 катков, а на праздничные выходные запланировано множество развлекательных мероприятий.

Елка в Городском садуФото: Виктория ЖУКОВА

Светодиодный тоннель в Городском садуФото: Виктория ЖУКОВА

Яркие деревья на бульваре РадищеваФото: Виктория ЖУКОВА

Четырнадцатиметровая ель на улице СоветскаяФото: Виктория ЖУКОВА

Светодиодный фонтан у циркаФото: Виктория ЖУКОВА

По мосту через ВолгуФото: Виктория ЖУКОВА

В этом году жителей Твери удивила телевышкаФото: Виктория ЖУКОВА

Фото: Виктория ЖУКОВА