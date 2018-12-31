2018-12-31T13:46:29+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

Среди пострадавших - ребёнок
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла в Кимрском районеАвария произошла в Кимрском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области вчера, 30 декабря, на 60 км дороги КалязинКашинГорицы - Кушалино Кимрского района автомобиль вылетел в кювет. Управлял машиной «Мерседес – Бенц» 39-летний мужчина.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не правильно выбрал скорость для движения, не учел дорожные и метеорологические условия и не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате его действий автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет.

Травмы в аварии подучили три человека: водитель, 37-летняя пассажирка и 12-летняя девочка. Из с травмами доставили в медицинское учреждение.

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