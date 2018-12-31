Новый год в Твери можно встреть у елки в Городском саду или на катке на площади Славы

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-31T12:37:54+03:00

В Горсаду будут транслировать обращение Президента РФ Фото: Виктория ЖУКОВА

Обе площадки будут работать до 03:00 1 января

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В Твери проходит масса развлекательных мероприятий в преддверии Нового года. На официальном сайте городской администрации опубликована подробная программа праздничных мероприятий на новогодние выходные.

Помимо традиционных предновогодних развлечений, жителей ждет много интересного.

В 23:00 31 декабря в Городском саду начнется праздничная дискотека. Работать будут все площадки: каток, горка, карусели и автодром. В полночь на специальном экране покажут новогоднее поздравление Президента Владимира Путина.

Также работать будет каток на площади Славы с 23:00 до 03:00 1 января.

В течение всех новогодних каникул на экране на улице Трёхсвятской будут транслироваться лучшие советские и российские фильмы и новогодние ролики.

С 4 по 8 января в городском саду пройдёт праздничная программа, посвящённая Рождеству Христову.

На улице Трехсвяткая продолжает свою работу Рождественская ярмарка. Каждый день там жителей и гостей города ждут разные развлекательные мероприятия. Например, 5 января пройдет дегустационный день с мастер-классами.