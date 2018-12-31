Новый год в Твери можно встреть у елки в Городском саду или на катке на площади Славы
В Твери проходит масса развлекательных мероприятий в преддверии Нового года. На официальном сайте городской администрации опубликована подробная программа праздничных мероприятий на новогодние выходные.
Помимо традиционных предновогодних развлечений, жителей ждет много интересного.
В 23:00 31 декабря в Городском саду начнется праздничная дискотека. Работать будут все площадки: каток, горка, карусели и автодром. В полночь на специальном экране покажут новогоднее поздравление Президента Владимира Путина.
Также работать будет каток на площади Славы с 23:00 до 03:00 1 января.
В течение всех новогодних каникул на экране на улице Трёхсвятской будут транслироваться лучшие советские и российские фильмы и новогодние ролики.
С 4 по 8 января в городском саду пройдёт праздничная программа, посвящённая Рождеству Христову.
На улице Трехсвяткая продолжает свою работу Рождественская ярмарка. Каждый день там жителей и гостей города ждут разные развлекательные мероприятия. Например, 5 января пройдет дегустационный день с мастер-классами.