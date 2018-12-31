2018-12-31T10:49:48+03:00
Происшествия

Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Тверской области

Мальчик шел по краю проезжей части
Виктория ЖУКОВА
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Водителям следует удвоить бдительностьВодителям следует удвоить бдительностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области автомобиль сбил подростка. Авария произошла вчера, 30 декабря, в Бологое.

Водитель автомобиля УАЗ-Патриот не заметил 15-летнего парня на улице Мира. Школьник шел по краю проезжей части и нес воду в ведрах с колонки. Участок дороги был хорошо освещен, но ребенок был в темной одежде.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В Тверской области участились аварии. Водителям следует удвоить бдительность.

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