Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Тверской области
Мальчик шел по краю проезжей части
Водителям следует удвоить бдительностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области автомобиль сбил подростка. Авария произошла вчера, 30 декабря, в Бологое.
Водитель автомобиля УАЗ-Патриот не заметил 15-летнего парня на улице Мира. Школьник шел по краю проезжей части и нес воду в ведрах с колонки. Участок дороги был хорошо освещен, но ребенок был в темной одежде.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Тверской области. Жизни мальчика ничего не угрожает.
В Тверской области участились аварии. Водителям следует удвоить бдительность.