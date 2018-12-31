В новогодние праздники парковаться в центре Твери можно бесплатно

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-31T09:33:36+03:00

Плата взимается только в будние дни до 20:00. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Почти весь центр Твери окружает платная парковка. Стоимость одного часа стоянки составляет 30 рублей. Однако плата взимается только в будние дни до 20:00. В выходные и праздничные дни парковка бесплатная.

В связи с этим до 8 января включительно жители могут бесплатно припарковаться в границах улиц Новоторжская, Володарского, Жигарева, на бульваре Радище, а также на четной стороне Тверского проспекта.

Однако водителям стоит помнить про правила дорожного движения и не оставлять свой автомобиль на тротуарах, выездах и пешеходных переходах.