В новогодние праздники парковаться в центре Твери можно бесплатно
До 8 января автовладельцам можно оплачивать парковку
Плата взимается только в будние дни до 20:00.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:
Почти весь центр Твери окружает платная парковка. Стоимость одного часа стоянки составляет 30 рублей. Однако плата взимается только в будние дни до 20:00. В выходные и праздничные дни парковка бесплатная.
В связи с этим до 8 января включительно жители могут бесплатно припарковаться в границах улиц Новоторжская, Володарского, Жигарева, на бульваре Радище, а также на четной стороне Тверского проспекта.
Однако водителям стоит помнить про правила дорожного движения и не оставлять свой автомобиль на тротуарах, выездах и пешеходных переходах.