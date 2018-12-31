2018-12-31T08:55:06+03:00
Происшествия

Мужчина на снегоходе врезался в шлагбаум в Тверской области

Водитель погиб
Виктория ЖУКОВА
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Водитель не заметил препятствиеВодитель не заметил препятствиеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области произошла авария со смертельным исходом. Вечером в воскресенье, 30 декабря, на улице Сосновая в поселке Новомелково Конаковского снегоход "Ямаха" врезался в шлагбаум. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.

По предварительным данным, житель поселка Радченко, управляя техникой, не заметил препятствие возле дома № 9 и наехал на него. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тверской области.

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