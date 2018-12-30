Житель Тверской области хранил в бане запрещенное вещество
В Тверской области сотрудники полиции обнаружили запрещенное вещество у жителя Вышневолоцкого района.
Стражи правопорядка выехали проверить оперативную информацию, и нашли в бане наркотические средства растительного происхождения. По предварительным данным, к незаконной деятельности мог быть причастен 39-летний мужчина.
Наркотики были изъяты. Проведённым исследованием специалистами ЭКЦ УМВД установлено, что у мужчины было более 80 грамм запрещенного вещества. Он планировал его сбывать на территории Тверской области.
- Подозреваемый допрошен, свою вину признал полностью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Тверской области.
Полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик.