2018-12-30T21:00:58+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил в бане запрещенное вещество

Свою вину он полностью признал
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Злоумышленнику грозит до трех лет колонииЗлоумышленнику грозит до трех лет колонииФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области сотрудники полиции обнаружили запрещенное вещество у жителя Вышневолоцкого района.

Стражи правопорядка выехали проверить оперативную информацию, и нашли в бане наркотические средства растительного происхождения. По предварительным данным, к незаконной деятельности мог быть причастен 39-летний мужчина.

Наркотики были изъяты. Проведённым исследованием специалистами ЭКЦ УМВД установлено, что у мужчины было более 80 грамм запрещенного вещества. Он планировал его сбывать на территории Тверской области.

- Подозреваемый допрошен, свою вину признал полностью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Полицейские устанавливают, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик.

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