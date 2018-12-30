В Тверской области по-прежнему дорожают яйца, картошка и сосиски

СЕГОДНЯ 18:36 2018-12-30T18:36:48+03:00

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Специалисты Тверьстата продолжают анализировать цены на продукты в магазинах региона. В Верхневолжье по-прежнему дорожают яйца. На минувший неделе десяток стал стоить в среднем уже 68 рублей (прибавил 2,7%).

Растет также стоимость сливочного масла (+4,2%), вермишели (+3,2%), печенья (+2,5%) и сосисок (+2,7%).

Продолжается в Тверской области и сезонное повышение цен на овощи. Картошка уже стоит в среднем 22 рубля 31 копейку (+5,8%), капуста почти 26 рублей (+7,9%), а морковь чуть больше 27 рублей (+2%).

При этом немного упали цены на муку, колбасу, соль и рис.