Жителям Твери напоминают, что покупать новогоднюю ель следует только на специальных базарах

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-30T17:05:16+03:00

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Всем известно, что главный атрибут новогодних праздников – елка. Эксперты Роскачества советуют жителям Тверской области, лучшее выбирать для украшения дома именно живую ель.

Покупать новогоднюю красавицу следует только на елочных базарах. В Твери такие базары работают в каждом районе. Там продаются деревья, которые выращиваются в специализированных питомниках. Таким образом, жители не наносят ущерб экологии.

У елей лучше аромат, но осыпается она быстрее и легче, чем сосна. При этом сосны стоят дешевле, но у них выделяется много смолы. Встретить в продаже можно еще нормандские ели и датские пихты – они простоят в помещении месяц.

При выборе елки следует попробовать рукой ветки: они должны быть эластичными и легко гнуться. Если разломать пару хвоинок в руке, должен появиться лесной аромат. Важно осмотреть срез ствола, на нем не должно быть темной каймы. А если поступать стволом о землю, иголки не должны осыпаться.

Жителям стоит помнить, что свежесрубленная ель может стоять в квартире около восьми дней, сосна – около двенадцати. Лучше поставить дерево подальше от отопительных приборов и использовать специальную подставку с водой.