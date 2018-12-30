Новогодний мотопробег пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-30T15:31:38+03:00

Мотоциклисты проедут по городу в новогодних костюмах Фото: из личного архива Катерины Петровой Фото: Из личного архива героя публикации

После 16:00 высматривайте на дорогах байкеров в новогодних костюмах

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В Твери в преддверии Нового года проходят традиционные велосипедные и мотопробеги.

29 декабря в 18:00 в областной столице стартовал новогодний заезд велосипедистов. Участники проехались по городу в ярких костюмах.

Сегодня, 30 декабря в 16:00 состоится мотопробег. Сбор участников пройдет у здания Тверского политехнического университета на Речном. Оттуда байкеры поедут в сторону гипермаркета «Лента», потом к кинотеатру мир в «Южном», далее к гипермаркету «Глобус», через колледж имени Коняева подъедут к ТЦ «Олимп». Финиш запланирован у светодиодного шара на улице Трехсвятская.

Организаторы рассказали, что у тверских мотоциклистов в этом году уже юбилейный, пятый новогодний заезд. Устаивают они его, чтобы подарить юным жителям Твери радость, а взрослых зарядить хорошим настроением на все выходные.