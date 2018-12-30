Новогодний мотопробег пройдет в Твери
В Твери в преддверии Нового года проходят традиционные велосипедные и мотопробеги.
29 декабря в 18:00 в областной столице стартовал новогодний заезд велосипедистов. Участники проехались по городу в ярких костюмах.
Сегодня, 30 декабря в 16:00 состоится мотопробег. Сбор участников пройдет у здания Тверского политехнического университета на Речном. Оттуда байкеры поедут в сторону гипермаркета «Лента», потом к кинотеатру мир в «Южном», далее к гипермаркету «Глобус», через колледж имени Коняева подъедут к ТЦ «Олимп». Финиш запланирован у светодиодного шара на улице Трехсвятская.
Организаторы рассказали, что у тверских мотоциклистов в этом году уже юбилейный, пятый новогодний заезд. Устаивают они его, чтобы подарить юным жителям Твери радость, а взрослых зарядить хорошим настроением на все выходные.
Велосипедисты организовали яркий пробег Фото: vk.com/Клуб "ВелоТверь"/Александр Титов