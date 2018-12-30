Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в трактор на трассе М-10 в Тверской области
В результате столкновения погиб 61-летний мужчина
Водить трактора погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на 122 километре трассы М-10 произошла смертельная авария. 29 декабря около 12:20 там столкнулись фура и трактор.
42-летний водитель автомобиля «Вольво FH TRUCK» с полуприцепом ехал со стороны Москвы по крайней правой полосе в утомленном состоянии. Мужчина заснул и врезался в трактор «МТЗ Беларус-82.1», который ехал с ним в одном направлении. Трактор ехал в крайней правой полосе, без изменения траектории движения, чистил проезжую часть. После удара его отбросило в тросовое ограждение.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 61-летний тракторист скончался в медицинском учреждении.