2018-12-30T14:07:32+03:00
Происшествия

Дальнобойщик уснул за рулем и врезался в трактор на трассе М-10 в Тверской области

В результате столкновения погиб 61-летний мужчина
Виктория ЖУКОВА
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Водить трактора погиб Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодить трактора погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области на 122 километре трассы М-10 произошла смертельная авария. 29 декабря около 12:20 там столкнулись фура и трактор.

42-летний водитель автомобиля «Вольво FH TRUCK» с полуприцепом ехал со стороны Москвы по крайней правой полосе в утомленном состоянии. Мужчина заснул и врезался в трактор «МТЗ Беларус-82.1», который ехал с ним в одном направлении. Трактор ехал в крайней правой полосе, без изменения траектории движения, чистил проезжую часть. После удара его отбросило в тросовое ограждение.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 61-летний тракторист скончался в медицинском учреждении.

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