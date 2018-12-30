2018-12-30T11:40:11+03:00
Общество

Стало известно, сколько жители Тверской области будут платить за свет и коммунальные услуги

Планируемые цены на тарифы на следующий год
Виктория ЖУКОВА
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Уже с 1 января тариф для отдельных категорий потребителей станет ниже 8 рублейУже с 1 января тариф для отдельных категорий потребителей станет ниже 8 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области со следующего года на 9% снизятся тарифы на электрическую энергию для потребителей, использующих низкое напряжение. Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя. Также участие в нем приняли член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко, представители отраслевых ведомств.

Снизится цена в основном для предприятий малого бизнеса и сельхозпроизводители. С просьбами о снижении тарифов на электроэнергию представители этих сфер неоднократно обращались к главе региона. Также этот вопрос прокомментировал губернатор на итоговой пресс-конференции, которая состоялась 25 декабря.

Уже с 1 января тариф для отдельных категорий потребителей станет ниже 8 рублей.

Кроме того, будет заморожен тариф на электроэнергию для пользователей среднего и высокого напряжения, прежде всего для средних и крупных производств. Для них тариф на протяжении 2019 года останется на уровне 2018 года.

Не будет в Тверской области повышаться плата за электричество и для населения - тариф сохранится в размере 4,23 руб/Квт.ч. Со второго полугодия планируется повышение до 4,27 руб/Квт.ч.

В областном правительстве сообщили, что при прогнозируемом Минэкономразвития РФ уровне инфляции в размере 4,6% увеличение размера платы граждан, начиная со второго полугодия 2019 года, составит не более 2% по отношению к началу 2019 года.

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