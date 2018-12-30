2018-12-30T10:07:57+03:00
Общество

120 рабочих из Твери два месяца не получали зарплату

Следователи СК проводят проверку
Виктория ЖУКОВА
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120 жителей встречают Новый Год с пустыми кошельками120 жителей встречают Новый Год с пустыми кошелькамиФото: Валерий РОМАНОВ
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В Твери следователи СК проверяют информацию о том, что 120 сотрудников не получили свою заработную плату. Рабочие делали капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных в Тверской области. Деньги им не выплатили за два месяца.

- Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

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