120 рабочих из Твери два месяца не получали зарплату

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-30T10:07:57+03:00

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В Твери следователи СК проверяют информацию о том, что 120 сотрудников не получили свою заработную плату. Рабочие делали капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных в Тверской области. Деньги им не выплатили за два месяца.

- Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.