На Рождественской ярмарке в Твери пройдут катания на собачьей упряжке

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-30T09:30:28+03:00

Хаски будут на ярмарке с 12:00 до 15:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Твери продолжает работать Рождественская ярмарка. Находится она на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева. В специализированных домиках-магазинах жители смогут приобрести все самое необходимое для новогодних праздников.

30 декабря на ярмарке состоится развлекательная программа с участием центра ездового собаководства «Чукавино». С 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить собак породы хаски и сфотографироваться с ними. Также в рамках развлекательной программы запланировано катание на собачьей упряжке.

В администрации Твери напомнили, что ярмарка работает до 9 января с 10:00 до 20:00.