На Рождественской ярмарке в Твери пройдут катания на собачьей упряжке
Гости мероприятия смогут погладить прекрасных хаски
Хаски будут на ярмарке с 12:00 до 15:00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Твери продолжает работать Рождественская ярмарка. Находится она на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева. В специализированных домиках-магазинах жители смогут приобрести все самое необходимое для новогодних праздников.
30 декабря на ярмарке состоится развлекательная программа с участием центра ездового собаководства «Чукавино». С 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут погладить собак породы хаски и сфотографироваться с ними. Также в рамках развлекательной программы запланировано катание на собачьей упряжке.
В администрации Твери напомнили, что ярмарка работает до 9 января с 10:00 до 20:00.