2018-12-30T08:43:45+03:00
Происшествия

После столкновения с иномаркой отечественная легковушка съехала в кювет в Тверской области

Авария произошла на автотрассе М-10 в Вышневолоцком районе
Виктория ЖУКОВА
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Очень много аварий произошло на территории Тверской области в минувшие сутки Фото: УМЧС России по Тверской областиОчень много аварий произошло на территории Тверской области в минувшие сутки Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области на автотрассе М-10 «Россия» столкнулись два автомобиля. Авария произошла вечером 29 декабря на 320 километре федеральной автодороги около деревни Коломно.

На месте дорожного происшествия работали оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 61, медики и автоинспекторы.

47-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезалась в автомобиль «Skoda Octavia», за рулем которой ехал 53-летний мужчина. От удара отечественная легковушка вылетела с дороги и перевернулась.

В результате аварии травмы получил водитель иномарки. Его госпитализировали в больницу.

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