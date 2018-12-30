После столкновения с иномаркой отечественная легковушка съехала в кювет в Тверской области
В Тверской области на автотрассе М-10 «Россия» столкнулись два автомобиля. Авария произошла вечером 29 декабря на 320 километре федеральной автодороги около деревни Коломно.
На месте дорожного происшествия работали оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, отделение пожарно-спасательной части № 61, медики и автоинспекторы.
47-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезалась в автомобиль «Skoda Octavia», за рулем которой ехал 53-летний мужчина. От удара отечественная легковушка вылетела с дороги и перевернулась.
В результате аварии травмы получил водитель иномарки. Его госпитализировали в больницу.