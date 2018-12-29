Заработал пешеходный светофор на проспекте Ленина в Твери

СЕГОДНЯ 19:29 2018-12-29T19:29:34+03:00

Однако не все жители замечают кнопку и переходят дорогу на красный

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В Твери заработал еще один пешеходный светофор на опасном переходе. Светофорный объект был установлен на проспекте Ленина у дома № 27 еще в ноябре. Однако подключили его буквально на днях.

Работает светофор «по вызову» пешеходов. Чтобы перейти дорогу, жителям следует нажать на специальную кнопку и дождаться, когда загорится запрещающий сигнал для транспортного потока.

Однако местные жители еще не привыкли к нововведению, и переходят дорогу как раньше – а это уже является нарушением правил дорожного движения.

Ранее такой же светофор подключили у дома № 61 на улице Туполева.