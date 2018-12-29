Водителей Тверской области ждет масштабный "Контроль трезвости"
На новогодних выходных Госавтоинспекция Тверской области будет проводить «Контроль трезвости». Это профилактическое мероприятие, направленное на снижение дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей.
Работать автоинспекторы на дорогах Верхневолжья будут с 29 декабря по 8 января следующего года. За нарушение правил дорожного движения водители будут привлечены к ответственности.
Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой оказать содействие и сообщать информацию о водителях, которые сели за руль под «мухой». Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) можно передать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.