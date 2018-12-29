2018-12-29T18:43:37+03:00
Общество

Водителей Тверской области ждет масштабный "Контроль трезвости"

Профилактическое мероприятие будет идти до 8 января 2019 года включительно
Виктория ЖУКОВА
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Профилактическое мероприятие будет идти до 8 января 2019 года включительноПрофилактическое мероприятие будет идти до 8 января 2019 года включительноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На новогодних выходных Госавтоинспекция Тверской области будет проводить «Контроль трезвости». Это профилактическое мероприятие, направленное на снижение дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей.

Работать автоинспекторы на дорогах Верхневолжья будут с 29 декабря по 8 января следующего года. За нарушение правил дорожного движения водители будут привлечены к ответственности.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям с просьбой оказать содействие и сообщать информацию о водителях, которые сели за руль под «мухой». Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) можно передать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.

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