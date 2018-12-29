Мужчина убил своего друга в лесу Тверской области из-за иномарки стоимость 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-29T17:27:58+03:00

Он обезглавил труп и закопал его в лесу

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В Тверском областном суде пройдет слушание по уголовному делу в отношении мужчины, который убил своего знакомого. Также мужчину обвиняют в разбое.

Следствие установило, что с 30 ноября 2017 года по 24 января 2018 года обвиняемый под надуманным предлогом увез своего знакомого на его автомобиле марки «Chevrolet Lacett»i в лес. Остановившись в районе 29-го километра автодороги Большие Борки – Старица мужчина напал на владельца автомобиля. Он 30 раз ударил своего друга. Мужчина умел на месте происшествия.

Мужчина попытался скрыть преступление и закопал тело погибшего в лесу. С места происшествия он уехал на автомобиле убитого, который позже был оценен в 280 тысяч рублей.