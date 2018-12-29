2018-12-29T17:27:58+03:00
Происшествия

Мужчина убил своего друга в лесу Тверской области из-за иномарки стоимость 280 тысяч рублей

Он обезглавил труп и закопал его в лесу
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В Тверском областном суде пройдет слушание по уголовному делу в отношении местного жителяВ Тверском областном суде пройдет слушание по уголовному делу в отношении местного жителяФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

В Тверском областном суде пройдет слушание по уголовному делу в отношении мужчины, который убил своего знакомого. Также мужчину обвиняют в разбое.

Следствие установило, что с 30 ноября 2017 года по 24 января 2018 года обвиняемый под надуманным предлогом увез своего знакомого на его автомобиле марки «Chevrolet Lacett»i в лес. Остановившись в районе 29-го километра автодороги Большие Борки – Старица мужчина напал на владельца автомобиля. Он 30 раз ударил своего друга. Мужчина умел на месте происшествия.

Мужчина попытался скрыть преступление и закопал тело погибшего в лесу. С места происшествия он уехал на автомобиле убитого, который позже был оценен в 280 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 550 банок икры полицейские изъяли у уличных продавцов в Твери
Девушка пострадала при столкновении иномарки и УАЗа в центре Твери
Свыше 57 тысяч школьников Тверской области будут обеспечены горячим питанием
Пассажирский поезд сбил пожилого мужчину в Твери
Суд отправил в колонию водителя, который врезался в мопед в Тверской области и уехал
Бешеный енот забрался в собачью будку в Тверской области
Школьники бросили петарду в коляску с ребенком в Твери
Перед праздниками в Твери откроются сразу три больших катка
Четыре человека пострадали в аварии на автотрассе М-11 в Тверской области
Тверскому медуниверситету было присвоено звание "Здоровый университет"
Интернет-мошенник из Твери обманул мужчину на 49 тысяч рублей
Холодную воду отключили в отдельных домах трех районов Твери
ОМОН и полицейские устроили облаву на рыболовный комплекс в Тверской области
Назначена дата судебного заседания по делу подростка, который убил свою приемную мать и бабушку в Тверской области
Девушка не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет в Тверской области
Восьмилетняя девочка получила травмы во время аварии в Тверской области
Мужчина и женщина пострадали при пожаре в жилом доме в Твери