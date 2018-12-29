Девушка пострадала при столкновении иномарки и УАЗа в центре Твери

СЕГОДНЯ 16:54 2018-12-29T16:54:30+03:00

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В центре Твери сегодня, 29 декабря утром столкнулись УАЗ и легковушка. Авария произошла на повороте у клуба «Лазурный» на проспекте Чайковского.

Водитель УАЗ повернул из центра налево, в сторону улицы Трёхсвятская. При проезде он не уступил дорогу автомобилю «Citroen», который ехал со стороны площади Капошвара.

В результате аварии девушка-водитель иномарки получила травмы разной степени тяжести. Ее на «скорой» доставили в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД по Тверской области.

На территории Тверской области участились аварии. Водителям следует удвоить бдительность.