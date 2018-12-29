Свыше 57 тысяч школьников Тверской области будут обеспечены горячим питанием

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-29T16:16:47+03:00

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В Тверской области между муниципалитета распределили субсидии на организацию горячего питания учащимся начальных классов в 2019 году. 111,8 млн рублей на эти цели были выделены из областного бюджета, еще 141,6 млн рублей – это софинансирование местного бюджета. Данный вопрос вошел в повестку заседания правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Поддержку получат все 43 муниципальных образования региона. Размер субсидии определен в зависимости от численности учащихся в каждой конкретной территории.

Бесплатные школьные завтраки получают все учащиеся начальных классов Верхневолжья – всего более 57 ребят.