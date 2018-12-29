Пассажирский поезд сбил пожилого мужчину в Твери

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-29T15:44:10+03:00

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В Твери мужчина попал под поезд. Трагедия произошла сегодня, 29 декабря, около 13:30 на 477-м километре Октябрьской железной дороги недалеко от Горбатого моста.

Машинист пассажирского поезда №258 сообщением Москва – Санкт-Петербург заметил, как пожилой человек переходит железнодорожные пути в неположенном месте, и подал звуковой сигнал. После этого он применил экстренное торможение, однако отойти дедушка не успел.

Личность погибшего устанавливается. На месте работали сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Тверь.

Ранее похожий случай произошел рядом с Крупским мостом. Поэтому жителям следует помнить, что железнодорожные пути в неположенном месте переходить нельзя.