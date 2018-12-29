2018-12-29T15:01:10+03:00
Происшествия

Суд отправил в колонию водителя, который врезался в мопед в Тверской области и уехал

Машиной он управлял пьяный
Виктория ЖУКОВА
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Приговор суда еще не вступил в законную силуПриговор суда еще не вступил в законную силуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области осудили водителя, который скрылся с места аварии.

Во время судебного заседания было установлено, что 26 мая этого года обвиняемый сед за руль автомобилем марки ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения. Ехал он по грунтовой дороге садового некоммерческого товарищества в Аввакумовском сельском поселении Калининского района.

На перекрестке мужчина врезался в мопед, которым управлял подросток. После столкновения водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Тяжелые травмы в аварии получил пассажир мопеда.

В областной прокуратуре сообщили, что Калининский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год в колонии-поселении.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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