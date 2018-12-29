Суд отправил в колонию водителя, который врезался в мопед в Тверской области и уехал
В Тверской области осудили водителя, который скрылся с места аварии.
Во время судебного заседания было установлено, что 26 мая этого года обвиняемый сед за руль автомобилем марки ВАЗ-21150 в состоянии алкогольного опьянения. Ехал он по грунтовой дороге садового некоммерческого товарищества в Аввакумовском сельском поселении Калининского района.
На перекрестке мужчина врезался в мопед, которым управлял подросток. После столкновения водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Тяжелые травмы в аварии получил пассажир мопеда.
В областной прокуратуре сообщили, что Калининский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год в колонии-поселении.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.