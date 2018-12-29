Бешеный енот забрался в собачью будку в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-29T14:20:27+03:00

Енот и енотовидная собака - это разные звери Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Тверской области зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством. Больной енот был обнаружен на территории деревни Некрасово. Зверь забрался в собачью будку в одном из дворов.

Местным жителям пришлось убить беднягу.

Платонический материал исследователи специалисты ФГБУ «ТверскаяМВЛ». После анализов они подтвердили, что енот был заражен смертельной болезнью.

Напомним, бешенство гарантированно убивает своего носителя. Чтобы избежать болезни необходимо своевременно прививать своих питомцев.