2018-12-29T13:37:04+03:00
Происшествия

Школьники бросили петарду в коляску с ребенком в Твери

Ребенка успела спасти мама
Виктория ЖУКОВА
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Информацию о случившемся проверяют следователи СКИнформацию о случившемся проверяют следователи СКФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Твери подростки бросили петарду в коляску, в которой находилась 10-месячная девочка. Информацию о случившемся проверяют следователи СК.

Инцидент произошел 27 декабря этого года в подъезде дома, расположенного по улице Маршала Конева.

Мать ребенка успела стряхнуть пиротехническое средство с детской коляски на пол и вытащить дочку. Малышка в результате взрыва петарды не пострадала.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение.

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