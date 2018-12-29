Школьники бросили петарду в коляску с ребенком в Твери
Ребенка успела спасти мама
Информацию о случившемся проверяют следователи СКФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Твери подростки бросили петарду в коляску, в которой находилась 10-месячная девочка. Информацию о случившемся проверяют следователи СК.
Инцидент произошел 27 декабря этого года в подъезде дома, расположенного по улице Маршала Конева.
Мать ребенка успела стряхнуть пиротехническое средство с детской коляски на пол и вытащить дочку. Малышка в результате взрыва петарды не пострадала.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение.