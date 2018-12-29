Перед праздниками в Твери откроются сразу три больших катка

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-29T13:00:37+03:00

Работать катки будут на протяжении всех новогодних каникул Фото: Анна КОЛПАКОВА

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В Твери в преддверии Нового года открывается сразу три больших ледовых площадки для катания на коньках: в Городском саду, Бобачёвской роще и на стадионе «Химик». Работать катки будут на протяжении всех новогодних каникул.

29 декабря свою работу начал каток на стадионе «Химик». Кататься здесь можно с 09:00 до 22:00 каждый день.

В Горсаду каток откроется завтра, 30 декабря. Он будет работать ежедневно, с 12:00 до 22:00 (в пятницу и выходные до 23:00).

В Бобачёвской роще каток планируют открыть не позже 31 декабря. Жители смогут кататься с 10:00 до 22:00. Также на участке установили двухскатную горку для детей и взрослых и сделали лыжню. В прокат тут можно взять не только коньки, но лыжи и тюбинги.

Информация о ценах и режиме работы остальных городских катков опубликована на сайте «КП»-Тверь».