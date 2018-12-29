2018-12-29T12:22:51+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в аварии на автотрассе М-11 в Тверской области

Утром там столкнись легковушка и погрузчик
Виктория ЖУКОВА
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Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. Фото: УМЧС России по Тверской областиДля ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области на скоростной автотрассе М-11 произошла серьезная авария. 29 декабря около 09:40 на 292 км дороги в Вышневолоцком районе столкнулись легковушка «Kia» и погрузчик.

Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. На месте ДТП работали оперативный пожарно-спасательный гарнизон и отделение ПСЧ, скорая помощь и экипаж ГИБДД.

По информации УМЧС России по Тверской области, травмы в аварии получили четыре человека: 30-летний водитель «Kia», 33-летний пассажир и две пассажирки 37 и 30 лет.

Подробности случившегося устанавливаются.

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