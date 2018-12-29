Тверскому медуниверситету было присвоено звание "Здоровый университет"
В конце декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского межвузовского конкурса «Здоровый университет».
В этом году Тверской медуниверситет стал обладателем третьего места с присуждением звания «Здоровый университет».
Во время церемонии организаторы отметили слаженную работу волонтёров в реализации проектов.
Всероссийский конкурс среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет» проводится каждый год. Его организовали Московский Государственный технический университет имени Баумана и Российская Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2016 году Тверской ГМУ получил диплом второй степени.