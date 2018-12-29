Интернет-мошенник из Твери обманул мужчину на 49 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-29T11:35:36+03:00

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Мошенник из Твери обманул москвича через Интернет. В прокуратуре Пролетарского района уже утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Подозреваемый создал в сети сайт с продажей различных товаров, он сделал бланки заявлений на покурку и отмену продукции. Позже на другом популярном сайте, он выложил пост о продаже дорогих часов по сниженной цене.

Это предложение заинтересовало жителя соседнего региона, который созвонился с продавцом. После этого злоумышленник в Интернете заказал нужный ему, а не заказчику товар, и разместил меню оплаты этого заказа на созданном им сайте.

Потерпевший заполнил меню заказа на сайте мошенника, прим этом он указал номер своей банковской карты, а также фактически произвел оплату товара. Когда потерпевший получил уведомление о том, что с его карты списаны деньги, он решил отменить заказ и потребовал вернуть деньги.

Мошенник предложил ему вновь заполнить на сайте специальное меню «отмена заявки». Он вновь заказал себе товара в интернет-магазине и разместил меню оплаты заказа под видом раздела отмены заявки.

Мужчина второй раз оплатил заказ обвиняемого и в общей сумме потратил 48 900 рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что дело будет рассматривать Пролетарский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.