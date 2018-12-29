Холодную воду отключили в отдельных домах трех районов Твери

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-29T11:10:00+03:00

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В Твери в субботу, 29 декабря, коммунальщики проводят работы сразу на трех участках. Из-за этого жители отдельных домов остались без холодной воды. Водоснабжение обещают восстановить по окончанию ремонтных работ.

В Пролетарском районе воду отключили в частном секторе по улице 1-я Республиканская, от улицы 2-я Лагерная до улицы Академическая. Цистерна с питьевой водой для жителей установлена на пересечении улицы 1-я Республиканская и 2-я Лагерная.

В Московском районе воды не будет на Московском шоссе и в частных домах на Офицерском проезде.

В Центральном районе холодную воду перекрыли в доме №39 по улице Медниковская из-за повреждения на линии водоснабжения сторонней организацией.