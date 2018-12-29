2018-12-29T11:10:00+03:00
Недвижимость

Холодную воду отключили в отдельных домах трех районов Твери

Водоснабжение обещают восстановить по окончанию ремонтных работ
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Жители Твери остались без холодной водыЖители Твери остались без холодной водыФото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Твери в субботу, 29 декабря, коммунальщики проводят работы сразу на трех участках. Из-за этого жители отдельных домов остались без холодной воды. Водоснабжение обещают восстановить по окончанию ремонтных работ.

В Пролетарском районе воду отключили в частном секторе по улице 1-я Республиканская, от улицы 2-я Лагерная до улицы Академическая. Цистерна с питьевой водой для жителей установлена на пересечении улицы 1-я Республиканская и 2-я Лагерная.

В Московском районе воды не будет на Московском шоссе и в частных домах на Офицерском проезде.

В Центральном районе холодную воду перекрыли в доме №39 по улице Медниковская из-за повреждения на линии водоснабжения сторонней организацией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24