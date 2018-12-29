ОМОН и полицейские устроили облаву на рыболовный комплекс в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-29T10:32:28+03:00

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В Ржеве Тверской области бойцы ОМОН регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу Москве при проведении следственных действий по факту незаконного предпринимательства.

В пресс-службе Росгвардии Тверской области сообщили, что рыболовный комплекс в Ржеве, привозил продукцию, которая не соответствовала требованиям технического регламента " О безопасности рыбы и рыбной продукции".

В частности, икра осетровых пород рыб, поставляемая из Китая, выдавалась за икру собственного производства. Причем в магазинах данная продукция продавалась под видом товара известных торговых брендов.

По данному делу проводится проверка.