Назначена дата судебного заседания по делу подростка, который убил свою приемную мать и бабушку в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:15 2018-12-29T10:15:10+03:00

Трагедия произошла в мае этого года в деревне Сажино Конаковского района

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Конаковский городской суд Тверской области назначил дату начала рассмотрения уголовного дела в отношении подростка, который убил свою приемную мать и бабушку. Также его обвиняют в краже денег и в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Первое заседание состоится сразу после праздников, 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, трагедия произошла в мае этого года в деревне Сажино Конаковского района. По версии следствия, 14-летний парень убил 81-летнюю бабушку, а вечером того же дня и 54-летнюю приемную мать. Их тела подросток отнес в подвал дома. О преступлении стало известно только через 10 дней, когда бывший муж погибшей не смог связаться с родственниками.

После этого парень вскрыл дома сейф и взял деньги родителей, также он катался на автомобиле свой убитой матери.