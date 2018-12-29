Девушка не справилась с управлением автомобиля и съехала в кювет в Тверской области
Позже машина перевернулась
Девушка в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 13 километре автодороги Бежецк-Кесова Гора-Кашин Бежецкого района Тверской области опрокинулся автомобиль. Авария произошла 28 декабря около 19:00.
25-летняя девушка ехала за рулем «Ниссан Примера». Она выбрала для движения скорость, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля над движением. В результате автомобилистка не справилась с управлением, и машина съехала в левый по ходу движения кювет, где в дальнейшим перевернулась.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водителя с травмами доставили в больницу.