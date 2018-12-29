Восьмилетняя девочка получила травмы во время аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-29T09:23:14+03:00

Водитель не справился с управлением при обгоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Тверской области автомобиль «Ниссан-Х Треил» вылетел в кювет. Виновником аварии стал 42-летний водитель. 28 декабря около 11:30 он ехал по дороге Конаково-Дулово-Высоково Конаковского района.

На четвертом километре дороги автомобилист решил обогнать КАМАЗ-551, который ехал перед ним в попутном направлении.

- При выполнении маневра обгона, водитель заблаговременно включил сигнал указателя левого поворота и приступил к его совершению, избегая столкновения с грузовиком, он не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

В аварии пострадала восьмилетняя девочка -пассажир автомобиля «Ниссан». Ее отвезли в больницу.