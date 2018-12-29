Мужчина и женщина пострадали при пожаре в жилом доме в Твери

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-29T09:01:50+03:00

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В Твери вчера, 28 декабря вечером загорелся жилой дом. Информация о пожаре поступила дежурному УМЧС в 22:09. На 2-ую Волоколамскую улицу выехали 12 человек из отделений пожарно-спасательных частей № 1, 2 и 4.

Через 8 минут пожар был локализован, а в 23:10 – полностью ликвидирован. За это время огонь повредил внутреннюю отделку дома.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что в доме в момент пожара находились люди. 36-летний мужчина получил ожоги 40% тела, а 57-летняя женщина отравилась угарным газом.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.